После очередного обновления стоимости на портале Transfermarkt сразу несколько футболистов французской Лиги 1 серьёзно выросли в цене.

Больше всего подорожал новичок «Ливерпуля» — центральный защитник Жереми Жаке, который доигрывает сезон в составе «Ренна». Сейчас он оценивается в € 55 млн, в прежней версии он стоил € 20 млн.

Полный список футболистов Лиги 1, которые сильнее всех выросли в цене:

Жереми Жаке («Ренн») — € 55 млн (+ € 35 млн).

Мамаду Сангаре («Ланс») — € 30 млн (+ € 15 млн).

Робен Риссер («Ланс») — € 25 млн (+ € 15 млн).

Тилель Тати («Нант») — € 22 млн (+ € 13 млн).

Самсон Байду («Ланс») — € 22 млн (+ € 13 млн).

Алексис Восса («Тулуза») — € 15 млн (+ € 12 млн).

Руди Матондо («Париж») — € 15 млн (+ € 12 млн).

Мартиаль Годо («Страсбург») — € 18 млн (+ € 11 млн).

Уоррен Заир-Эмери («ПСЖ») — € 60 млн (+ € 10 млн).

Айюб Буадди («Лилль») — € 50 млн (+ € 10 млн).