Пресс-служба Российской Премьер-Лиги представила рейтинг лучших команд чемпионата по ожидаемым голам (xG).

Возглавил этот список «Краснодар» с показателем xG 45,27, хотя команда Мурада Мусаева забила 47 голов.

На данный момент «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице, имея 49 очков после 22 туров. Второе место удерживает «Зенит» с 48 очками, а третье — московский «Локомотив» с 44 очками.

Худшую позицию в таблице занимает «Сочи» с девятью очками, а на 15-м месте находится «Оренбург» с 18 очками.