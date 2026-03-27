Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился ожиданиями от предстоящей товарищеской встречи с командой Никарагуа.

Валерий Карпин globallookpress.com

«У сборной Никарагуа новый тренер, поэтому вся информация, которая ранее появилась в сети, не соответствует действительности. Даже я не очень понимаю, что от них ожидать — не говоря уже о футболистах.

Понятно, что сборная Никарагуа сильнее команды Брунея и Кубы. Но до уровня Перу или Чили она не дотягивает — будем объективными.

Какие задачи? Задачи прежние: играть в свой футбол. Надо контролировать мяч, использовать прессинг.

Хочется ли что-то новое попробовать? Идеи есть, но мы собираемся не так часто. Главное — чтобы футболисты вспомнили, что мы же нарабатывали. Если добавлять много нового, они могут запутаться. Понятно, что в клубах играют по‑разному.

Для нас принципиально выигрывать любой матч и по возможности делать это уверенно. Но, конечно, есть и другие важные аспекты», — цитирует Карпина «Матч ТВ».

Матч между командами состоится сегодня, 27 марта, в Краснодаре. Начало встречи — в 19:30 мск.