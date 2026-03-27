Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов считает, что Александр Максименко из московского «Спартака» стал гораздо больше пропускать, поэтому было принято решение не вызывать его на мартовский сбор.

Александр Максименко globallookpress.com

«Во‑первых, потому что другие вратари, которых вызвали на этот сбор, играли хорошо. Во‑вторых, на момент определения расширенного списка сборной "Спартак" в четырёх матчах пропустил 12 мячей. Это не вина Саши, но в любом случае это много», — сказал Кафанов изданию Sport24.

Всего в этот раз на матчи против сборных Никарагуа и Мали тренерский штаб сборной России пригласил пять голкиперов. Это Матвей Сафонов («ПСЖ»), Денис Адамов («Зенит»), Антон Митрюшкин («Локомотив»), Станислав Агкацев («Краснодар») и Максим Бориско («Балтика»).