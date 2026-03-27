Отец футболиста «Краснодара» Пабло Боселли, высказался об адаптации своего сына Хуана в клубе.

«Хуан очень счастлив в "Краснодаре". Он говорит мне, что это невероятная команда с топ-структурой, а город прекрасен. Люди приняли его очень хорошо, на спортивном уровне он адаптируется к тому, что нужно команде, и уже внёс вклад. Хуан растёт, не сомневаюсь, что он продолжит расти. Все в "Краснодаре" очень рады, что Хуан с ними», — приводит слова Боселли-старшего «Чемпионат».

Уругваец перешел в «Краснодар» из «Пари НН» во время зимнего трансферного окна. На счету форварда шесть матчей за «быков» после перехода, в которых сделал одну результативную передачу.