Один из сильнейших итальянских защитников 80‑х–90‑х годов Джузеппе Бергоми считает французского хавбека Адриена Рабьо ключевым футболистом «Милана».

«Скотт Мактоминай, Андре-Замбо Ангисса, Адриен Рабио — они доминируют в чемпионате. Рабио преобразил игру "Милана". Нужны также быстрые игроки с хорошими качествами в игре один против одного. У "Наполи", я считаю, есть все. Но если "Милан" не проиграет "Наполи", то он останется главным преследователем "Интера", — цитирует слова Бергоми pianetamilan.it.

30‑летний француз пополнил ряды "Милана" летом 2025 года, перейдя из "Марселя". Всего в этом сезоне он провёл за "россонери" 25 матчей во всех турнирах, забил 5 голов и сделал 5 результативных передач.