Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поражении от Франции (1:2) в товарищеской встрече.  Игра состоялась в США.

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти globallookpress.com

«В целом я доволен игрой.  Мы боролись, сражались, демонстрируя хорошую игру, особенно при стандартных положениях, что очень важно.  Мы счастливы.

Результат не самое главное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет», — приводит слова Анчелотти CNN Brasil.

Напомним, летом сборные Франции и Бразилии выступят на ЧМ-2026.  На мундиале 2022 года французы дошли до финала, где по пенальти уступили Аргентине.