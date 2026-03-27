Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высказался о поражении от Франции (1:2) в товарищеской встрече. Игра состоялась в США.

«В целом я доволен игрой. Мы боролись, сражались, демонстрируя хорошую игру, особенно при стандартных положениях, что очень важно. Мы счастливы.

Результат не самое главное, но он показывает, что мы сделали хорошо, а что нет», — приводит слова Анчелотти CNN Brasil.

Напомним, летом сборные Франции и Бразилии выступят на ЧМ-2026. На мундиале 2022 года французы дошли до финала, где по пенальти уступили Аргентине.