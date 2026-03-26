Основной голкипер сборной России в «ПСЖ» Матвей Сафонов рассказал о нахлынувших на него чувствах после возвращения в Краснодар для игры в товарищеском матче с Никарагуа.

«Для меня вся поездка наполнена очень приятными эмоциями, много ностальгии. Живу в номере, где провёл много времени, сижу в раздевалке на том месте, на котором начинал карьеру. Надеюсь, результат матча завтра принесёт всем положительные эмоции.

Когда играем плей‑офф Лиги чемпионов на вылет, стоит высочайшее напряжение. Здесь я играю дома за сборную. Это немножко разные ощущения; сказать, какой матч важнее для меня, не готов. Здесь на меня тоже большое давление: знаю, что придут посмотреть на меня болельщики, родственники, друзья. Я заряжен, настрой максимальный. Люблю футбол и хочу играть», — сказал Сафонов в интервью «Матч ТВ».

До перехода в «ПСЖ» летом 2024 года Сафонов выступал за «Краснодар», воспитанником которого является. Игра с Никарагуа пройдёт завтра, 27 марта, в 19:30 (мск).