По данным «СЭ», Международная федерация футбола (ФИФА) изменила правило по количеству замен в товарищеских встречах категории «А». Оно начнёт действовать уже с марта, а не с 1 июля.

Таким образом, уже в товарищеском матче против Никарагуа 27 марта тренерский штаб сборной России получит возможность сделать 8 замен, а если соперник будет не против, то поменять и всю команду (11 человек).

При этом результат игры пойдёт в рейтинг ФИФА. В середине марта организация направляла в федерации специальное разъяснение, касающееся изменения правила 3 («Игроки»).