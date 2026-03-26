Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил выступление Хвичи Кварацхелии в «ПСЖ».

Ранее была информация об интересе «Арсенала» к капитану сборной Грузии.

«Почему "Арсенал" заинтересован в подписании Хвичи Кварацхелии? Потому что это играющая команда. Они любят футболистов такого стиля. У них главный тренер Артета — испанец и любитель комбинационного футбола. Хотя в "ПСЖ" тоже такой же футбол и такой же прекрасный футболист в прошлом — Луис Энрике. Хвича засверкал в "Наполи" и расцвёл в "ПСЖ".

Кварацхелия многого добился, как ни странно, и выиграл много трофеев. Захочет переехать в "Арсенал"? Может, захочет, а может, скажет: "Нет, не хочу". И останется в Париже. Я бы не сказал, что "Арсенал" лучше "ПСЖ". В каком-то смысле он даже и хуже: "ПСЖ" всё время выигрывает трофеи, а "Арсенал" ничего не выигрывает», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

В текущем сезоне Лиги 1 25-летний Кварацхелия провел 22 матча, забил четыре мяча и сделал три ассиста.