Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своих ожиданиях от предстоящего товарищеского матча с командой Бразилии. Игра состоится сегодня, 26 марта, в 23:00 по московскому времени.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Мы уже думаем о чемпионате мира и хотим там быть. Это увлекательный матч. Все здесь знают историю Бразилии — это страна, которая всегда вдохновляла нашу национальную сборную. У них на футболках пять звезд. Это всегда вызов, они будут бороться до конца», — цитирует слова Мбаппе RMC Sport.

В текущем сезоне Мбаппе сыграл 35 матчей, забив 38 голов и отдав 6 результативных передач.