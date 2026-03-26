Защитник «Атлетико» Маркос Льоренте высказался о своих планах. 31-летний футболист намерен завершить карьеру в мадридской команде.

«Я хочу завершить карьеру в "Атлетико". Хочу остаться в клубе подольше и надеюсь достичь соглашения о продлении контракта. Чувствую, что меня ценят в этом клубе. Хотя не вижу себя играющим, когда мне будет больше 35 лет», — цитирует Diario Sport Льоренте.

Текущее соглашение Льоренте с «Атлетико» истекает в 2027 году. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 22 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Льоренте провел 40 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и сделал пять ассистов.