Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски рассказал, как у него сейчас обстоят дела со здоровьем.

«Две недели назад было небольшое вмешательство врачей на колене. Сейчас я немного хромаю. С моим коленом сделали всё, что нужно. Теперь оно в порядке. Благодарю всех за поддержку», — написал швед в соцсети.

В этом сезоне 25‑летний Кулусевски из‑за травмированного колена не провёл ни одной минуты на поле. Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро. Также он выступал за «Ювентус», «Парму» и «Аталанту».