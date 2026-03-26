Полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулусевски рассказал, как у него сейчас обстоят дела со здоровьем.

Деян Кулусевски

«Две недели назад было небольшое вмешательство врачей на колене.  Сейчас я немного хромаю.  С моим коленом сделали всё, что нужно.  Теперь оно в порядке.  Благодарю всех за поддержку», — написал швед в соцсети.

В этом сезоне 25‑летний Кулусевски из‑за травмированного колена не провёл ни одной минуты на поле.  Его контракт с «Тоттенхэмом» истекает летом 2028 года.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 35 млн евро.  Также он выступал за «Ювентус», «Парму» и «Аталанту».