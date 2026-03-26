Главный тренер брянского «Динамо» Андрей Канчельскис поделился ожиданиями от товарищеского матча сборных России и Никарагуа.

«А кого еще обыгрывать? Конечно, надо обыгрывать, выходить играть дома. Будет интересно посмотреть, ждем победу.

Можно много не забивать, но играть. У нас сейчас главная задача — посмотреть новых футболистов, как они вольются в коллектив, как будут играть, и показать красивый футбол.

Много забивать — мы что, куда‑то выходим, если будем больше забивать? Голы — это хорошо, но не главная задача. Надо выигрывать, показать хороший футбол и посмотреть новичков», — приводит слова Канчельскиса «Матч ТВ».