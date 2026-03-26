В четверг, 26 марта, сборная Грузии сыграет против сборной Израиля в рамках товарищеского матча. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

19:50 В Тбилиси 10 градусов тепла, переменная облачность, осадков не ожидается.

19:40 Матч пройдет на «Стадионе имени Михаила Месхи» в Тбилиси, вмещающем 27 223 зрителя.

Стартовые составы команд

Грузия: Мамардашвили, Бериашвили, Лочошвили, Гадрани, Цитаишвили, Китеишвили, Меквабишвили, Гагнидзе, Кварацхелия, Микаутадзе, Мамагешвили.

Израиль: Даниэль Перец, Даса, Дор Перец, Стоянов, Лемкин, Ревиво, Каничовски, Элиэль Перец, Глух, Халаили, Барибо.

Грузия

Грузины откровенно провалили последнюю квалификацию на чемпионат мира.  Команда финишировала на 3 месте турнирной таблицы.  При этом Грузия набрала всего 3 зачетных балла.  А вот забивает команда в среднем гол за матч.  Свой предыдущий поединок команда провела неудачно.  Грузины уступили Болгарии (1:2).  До того команда была бита Испанией (0:4).  Да и поединок с Турцией завершился досадной коллизией (1:4).  В пяти своих последних матчах Грузия разжилась одной победой.  В этих поединках команда забила 5 мячей, пропустив в свои ворота 12.

Грузины нынче выглядят бледно.  Команда уступила четыре раза кряду.  Причем Грузия традиционно неудачно противостоит Израилю.  В последних пяти очных поединках команда победила один раз при двух поражениях.

Израиль

Израильтяне неудачно провели квалификацию на Мундиаль.  Команда заняла 3 место турнирной таблицы своей отборочной группы.  Причем Израиль на 6 очков отстал от второй позиции.  При этом команда в среднем забивает 2 мяча за матч.  Предыдущий поединок команда провела удачно.  Израильтяне вчистую переиграли Молдавию (4:1).  До того команда расписала мировую с Литвой (0:0).  А вот чуть ранее она по всем статьям уступила Италии (0:3).  При этом Израиль в 5 своих последних поединках добыл одну викторию.  Команда отличилась 8 забитыми мячами при 14 пропущенных в свои ворота.

Израильтяне имеют проблемы с надежностью тылов.  Команда пропустила 20 мячей в 8 поединках отбора.  При этом Израиль до последней победы не выигрывал 4 матча подряд.  Зато грузинам команда не проигрывает уже четверть века.  В этом поединке израильтяне явно будут действовать активно.  В составе имеется ряд качественных атакующих исполнителей.

Личные встречи

За всю историю команды сыграли между собой 6 матчей.  В 3 играх победила сборная Израиля, в 1 Грузия, оставшиеся 2 матча завершились вничью.

