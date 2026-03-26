Наставник сборной Италии Дженнаро Гаттузо дал комментарий накануне матча с Северной Ирландией в стыковом раунде плей-офф ЧМ-2026. Игра состоится 26 марта и начнется в 22:45 мск.

Дженнаро Гаттузо globallookpress.com

«Семь месяцев, то есть с первого дня моей работы тренером сборной не было ни одного момента, когда бы я перед сном или сразу после пробуждения не думал, что нам предстоит сыграть на чемпионате мира. Это будет самый важный матч в моей тренерской карьере из-за ответственности, которую чувствую.

В таком матче важен опыт, но прежде всего нужно уметь терпеть, учитывая их сильные стороны. Что мы можем сказать итальянцам накануне матча? Всё зависит от нас: если мы будем держать ситуацию под контролем и знать, как вести себя на поле, это будет иметь значение, вытащим итальянцев на стадион и к телевизору. Мы сами творцы своей судьбы, нам нужно осознавать свои возможности. Нужно быть физически и психологически готовыми», — цитирует Гаттузо La Gazzetta dello Sport.