Английский «Ливерпуль» летом намерен подписать нападающего «Барселоны» Феррана Торреса, информирует издание Tactical Football Review.

26‑летний испанец давно импонирует тренеру мерсисайдцев Арне Слоту, который считает его оптимальным кандидатом на усиление, подходящим по стилю игры и прямой заменой покидающему клуб Мохамеду Салаху.

Всего в этом сезоне Ферран провёл за каталонский клуб во всех турнирах 40 матчей и забил в них 16 голов. Портал Transfermarkt сейчас оценивает футболиста в 50 млн евро.