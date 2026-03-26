Наставник сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеской встречей с Бразилией отметил, что Килиан Мбаппе пока не готов играть все 90 минут.

«Мбаппе может начать в старте, может выйти на замену. Сыграть весь матч — нет. Цель — выигрывать матчи и не рисковать игроками. Будут очень важные матчи. Все игроки проводят за сезон много матчей с высокими ставками.

Мы здесь не для того, чтобы заниматься маркетингом. Нужна информация по каждому матчу. Это часть жизни. Мы адаптируемся к условиям в США. Наш последний матч был четыре месяца назад. То, что произойдет в четверг или воскресенье, будет полезно перед чемпионатом мира», — цитирует специалиста L'Equipe.

Матч между сборными Бразилии и Франции начнется 26 марта в 23:00 мск.