Наставник сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеской встречей с Бразилией отметил, что Килиан Мбаппе пока не готов играть все 90 минут.

«Мбаппе может начать в старте, может выйти на замену.  Сыграть весь матч — нет.  Цель — выигрывать матчи и не рисковать игроками.  Будут очень важные матчи.  Все игроки проводят за сезон много матчей с высокими ставками.

Мы здесь не для того, чтобы заниматься маркетингом.  Нужна информация по каждому матчу.  Это часть жизни.  Мы адаптируемся к условиям в США.  Наш последний матч был четыре месяца назад.  То, что произойдет в четверг или воскресенье, будет полезно перед чемпионатом мира», — цитирует специалиста L'Equipe.

Матч между сборными Бразилии и Франции начнется 26 марта в 23:00 мск.