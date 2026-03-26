Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Каземиро может продолжить карьеру в МЛС. Об этом сообщает журналист The Athletic Том Богерт на своей странице в соц. сети.

Стало известно, что «Интер Майами» и «Лос-Анджелес Гэлакси» заинтересованы в подписании Каземиро предстоящим летом.

В январе этого года бразилец сообщил о том, что покинет «Манчестер Юнайтед» после окончания нынешнего сезона.

Каземиро принял участие в 29-и встречах за «манкунианцев» в рамках АПЛ, забил 7 голов и сделал 2 голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «Интер Майами» может подписать контракт с Мохамедом Салахом.