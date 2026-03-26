Лондонский «Челси» продолжает переговоры с окружением хавбека «Реала» Эдуарду Камавинга на предмет возможного трансфера.

Эдуардо Камавинга globallookpress.com

23‑летний игрок не против попробовать свои силы в АПЛ, но выдвинул встречное условие. По данным Chelsea Chronicle, Камавинга станет футболистом «Челси» только если клуб обеспечит себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон.

Сейчас «аристократы» располагаются на шестой строчке в таблице АПЛ. За «Реал» Камавинга играет с 2021 года, сейчас его трансфер оценивается в 50 млн евро.

Всего в этом сезоне француз провёл за «сливочных» 34 матча, забил 2 мяча и сделал одну голевую передачу.