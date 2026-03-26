Официальный сайт английской Премьер-лиги объявил имена футболистов, которые претендуют на звание лучшего игрока марта. В список вошли семь игроков, представляющих семь разных клубов.
Среди номинантов — полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, голкипер «Арсенала» Давид Райя, полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт, нападающий «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон, форвард «Брайтона» Дэнни Уэлбек, полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер и нападающий «Фулхэма» Алекс Ивоби.
В прошлом месяце лучшим игроком был признан Антуан Семеньо из «Манчестер Сити». В феврале он забил три гола и отдал одну результативную передачу, сыграв в пяти матчах.