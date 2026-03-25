Зинедин Зидан начал формировать свой возможный тренерский штаб в сборной Франции. По информации L’Équipe, специалист пригласил к сотрудничеству Давида Беттони и Хамиду Мсаиди — обоих он хорошо знает по совместной работе в мадридском «Реале».

Сообщается, что речь идёт о подготовке к потенциальному назначению Зидана главным тренером национальной команды. Ранее появлялась информация, что специалист уже достиг устной договорённости с Федерацией футбола Франции.

Во главе мадридского «Реала» Зидан добился выдающихся результатов: дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Суперкубок страны и три раза подряд побеждал в Лиге чемпионов.