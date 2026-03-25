Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич назвал главных фаворитов в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Краснодар» и «Зенит» — команды, которые не только в этом сезоне, но и на протяжении последних нескольких лет показывают самый стабильный футбол. От «Зенита» мы привыкли видеть постоянные победы в чемпионате. Сейчас к ним добавился «Краснодар», который стандартно борется за призовые места. Третий год подряд они стабильно показывают хороший футбол. Это две команды, которые между собой разыграют чемпионство«, — цитирует Тошича "Чемпионат".

"Краснодар" с 49 очками лидирует в турнирной таблице, "Зенит" (48) — второй.