Арне Слот, главный тренер «Ливерпуля», не уйдет со своего поста в ближайшее лето, как сообщает The Independent.

Руководство клуба осознает, что в текущем сезоне Слот, который привел команду к чемпионству в прошлом году, столкнулся с рядом внешних факторов. Травмы ключевых игроков ограничили его возможности в управлении составом, а трагическая гибель Диогу Жоты оказала значительное влияние на команду как в игровом, так и в эмоциональном плане.

На текущий момент «Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги с 49 очками. Кроме того, команда вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.