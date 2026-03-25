Агент нападающего Мохамеда Салаха Рами Аббас ответил на вопрос о будущем египетского футболиста, который покинет «Ливерпуль» по окончании сезона.

«Мы не знаем, где Мохамед будет играть в следующем сезоне. Это также означает, что никто другой тоже не знает», — приводит слова Аббаса журналист Фабрицио Романо.

Напомним, что Салах защищал цвета «Ливерпуля» с 2017 года. Он провел за команду 435 матчей во всех турнирах, забил 255 голов и сделал 122 ассиста.

В нынешнем сезоне египтянин провел за «мерсисайдцев» 22 матча в рамках АПЛ, забил 5 голов и сделал 6 голевых передач.