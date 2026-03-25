«Барселона» рассматривает возможность приобретения нападающего «Галатасарая» Виктора Осимхена, если переход Хулиана Альвареса из мадридского «Атлетико» не состоится. Об этом пишет Mundo Deportivo.
Альварес остается главным приоритетом для «Барселоны», но слухи о его возможном переходе в «Арсенал» заставляют клуб искать альтернативу на случай, если переговоры сорвутся.
Основной сложностью при переходе Осимхена может стать его характер, который ранее вызывал проблемы в «Наполи». Однако строгий подход тренера Ханса-Дитера Флика может помочь изменить поведение нападающего, считают в клубе. Окончательное решение о трансфере будет зависеть от того, останется ли Альварес в «Барселоне».
Виктор Осимхен перешел в «Галатасарай» в 2022 году за 75 миллионов евро. В этом сезоне он сыграл 29 матчей, забив 19 голов и отдав 7 результативных передач.