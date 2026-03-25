Главный тренер сборной Никарагуа Отониэль Оливас поделился ожиданиями от предстоящей встречи с командой России.

«Мы счастливы оказаться в России. Все вокруг дружелюбны и приветливы. Перелет получился очень длинным с пересадкой в Стамбуле. Но все это отойдет на второй план в день матча.

Мы знаем, что уровень российского футбола один из самых высоких в мире. Многие ваши игроки сейчас выступают в лучших европейских чемпионатах. Наш штаб проанализировал матч России с Чили. И во многих отношениях ваша сборная сильна. Надеемся, что будем соответствовать этому уровню», — цитирует Оливаса «Матч ТВ».

Матч между Россией и Никарагуа состоится 27 марта в Краснодаре.