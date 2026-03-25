Вратарь «Барселоны» и сборной Испании Жоан Гарсия рассказал, чего ждет от матча 30-го тура Примеры с мадридским «Атлетико». Встреча пройдет 4 апреля.

«Все матчи важны, потому что мы находимся на решающем этапе сезона, это одна из ключевых игр. Но прямо сейчас я нахожусь в расположении сборной, в которую так стремился попасть, хочу добиться в ней максимальных результатов», — приводит слова Гарсии AS.

«Барселона» набрала 73 очка и лидирует в таблице Примеры. Команда опережает на четыре балла мадридский «Реал», который находится на второй строчке.