Бывший защитник «Локомотива» Виталий Денисов оценил шансы «железнодорожников» на чемпионский титул по итогам текущего сезона РПЛ
«Я смотрел их матчи после окончания зимней паузы. "Локомотив" выступает достаточно хорошо. У них все нормально, как мне кажется. Они молодцы, борются за высокие позиции, и я думаю, что еще не все потеряно. У них есть все шансы. Посмотрим, как все будет дальше», — цитирует Денисова «Советский спорт».
После 22-х туров «Локомотива» находится на третьем месте таблицы с 44 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» (49) на пять баллов.