Официальный сайт «Арсенала» проинформировал, что перед сезоном-2026/27 проведет в Дублине товарищескую встречу.

Тренер «Арсенала» Микель Артета globallookpress.com

Это будет матч с «Бетисом». Игра на стадионе «Авива» начнется 5 августа в 19:30 мск.

«Это наш первый предсезонный визит в Ирландию с августа 2018 года, когда мы играли против "Челси" при полных трибунах стадиона "Авива". Мы также возвращались в Дублин в декабре 2020 года во время пандемии на матч Лиги Европы против "Дандалка", который проходил без зрителей», — говорится в пресс-релизе лондонского клуба.