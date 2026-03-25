Экс-наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль отметил, что он может посетить Москву.

«В апреле или мае мы собираемся навестить друзей в Москве. Мой сын родился там, ему уже три года, и мы хотели бы, чтобы он увидел, где он родился, и как красива Москва. Планирую ли посетить матч "Спартака"? Да», — приводит слова Абаскаля «Спорт-Экспресс».

Напомним, Абаскаль тренировал «Спартак» с июня 2022 года по апрель 2024-го. Ранее специалист был уволен из мексиканского клуба «Атлетико Сан-Луис».

Абаскаль до этого сообщал, что хотел бы снова поработать в России.