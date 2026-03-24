Нападающий «Милана» Кристиан Пулишич высказался о своем будущем в нынешней команде.

Кристиан Пулишич globallookpress.com

«Многие спрашивают меня, что означают эти слухи, а я отвечаю: "Я даже не видел этого.  Вообще не знаю".  Думаю, всему своё время и место.  Обычно это происходит не в разгар сезона, когда я играю в важных матчах.  Сейчас не обсуждаю со своим агентом клубы и переходы куда-либо.  Меня это особо не задевает.  Я счастлив быть там, где нахожусь.  Поэтому просто стараюсь сосредоточиться на этом», — приводит слова Пулишича Men’s Journal.

В нынешнем сезоне Серии А на счету 27-летнего игрока сборной США Пулишича 23 матча, 8 голов и 3 результативные передач.