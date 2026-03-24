Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн высоко оценил результаты команды под руководством Майкла Кэррика, назвав их чемпионскими.

«Если бы чемпионат начался в момент назначения Кэррика, "МЮ" уже лидировал бы в турнирной таблице. Мы бы задавались вопросом: смогут ли они завоевать чемпионский титул в АПЛ?» — цитирует Daily Mail слова Оуэна.

С тех пор как Кэррик стал главным тренером, «Манчестер Юнайтед» сыграл 10 матчей: 7 побед, 2 ничьи и 1 поражение. В последних трёх играх команда потеряла очки в двух встречах.

После 31 тура Английской премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» занимает третье место с 55 очками. На первом месте — «Арсенал» с 70 очками.