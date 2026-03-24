Экс-нападающий сборной Бразилии и «Барселоны» Ромарио призвал тренера национальной команды обратить внимание на Неймара и включить его в состав на чемпионат мира.

«Я понимаю, через что сейчас проходит Неймар. Сам я оказался в похожей ситуации, особенно в 2002 году, когда многие хотели, чтобы я играл за сборную Бразилии. Я уже не был молодым, но у меня все еще был талант, данный мне Богом, который позволял решать исходы матчей. Я хочу подчеркнуть, что полностью поддерживаю вызов Неймара, но буду болеть за сборную и в случае его отсутствия. Главное — обратите на него внимание, тренер!» — написал Ромарио в колонке для Jornal O Dia.

Чемпионат мира стартует 11 июня и завершится 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 команд, которые будут бороться за титул в трех странах: США, Канаде и Мексике.