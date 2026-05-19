20 мая в 13-м туре китайской Суперлиги сыграют «Шанхай Шеньхуа» и «Ухань Три Таунс». Начало встречи — в 14:35 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз на матч Шанхай Шеньхуа — Ухань Три Таунс с коэффициентом для ставки за 1.85.

«Шанхай Шеньхуа»

Турнирное положение: «Шанхай Шеньхуа» после 12-ти туров китайской Суперлиги имеет 11 баллов в активе и находится в середине таблицы.

Команда Леонида Слуцкого занимает седьмую позицию с отставанием в девять пунктов от зоны азиатских турниров (топ-2), а также с отрывом в шесть очков от нынешнего соперника и зоны вылета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках в 12-го тура национального первенства клуб на чужом поле потерпел поражение от «Юньнань Юйкунь» (0:1).

Перед этим в предыдущем туре китайского чемпионата коллектив уже набрал один балл, когда теперь в домашних стенах сыграл вничью с «Чунцин Тонлянлон» с результатом 2:2.

Не сыграют: травмированы — Гуйе, Дзян и Тейшейра, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Суперлигу, «Шанхай Шеньхуа» ни разу не выиграл при трех поражениях и одной ничьей.

Это вроде бы сулит хозяевам плохие шансы даже на ничью, тем не менее, они все же немалы, если учесть перевес в классе над соперником, а также фактор своего поля.

Рафаэл Ратан — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с восемью голами.

«Ухань Три Таунс»

Турнирное положение: «Ухань Три Таунс» после 12-ти поединков китайской Суперлиги имеет пять баллов в активе и борется за выживание в элите.

Команда занимает предпоследнее, 15-е место в зоне понижения в классе (15-16-я строчки) с отставанием в три очка от безопасной 14-й позиции.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках 12-го тура национального первенства клуб на своём поле неожиданно разошелся мировой с «Ляонин Тиерен» (2:2).

Перед этим в предыдущем туре чемпионата Китая коллектив также набрал только один балл, когда теперь на чужой арене сыграл вничью с «Циндао Вест Коаст» с результатом 1:1.

Не сыграют: травмирован — Хэ Гуань, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних поединках, которые пришлись на Суперлигу, «Ухань Три Таунс» проиграл лишь дважды, а в пяти последних ни разу не победил.

Такая форма сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на один балл, тем не менее, добиться этого им будет непросто, если учесть преимущество соперника в классе и фактор чужого поля.

Джондер Кадис — лучший бомбардир команды в текущем сезоне Суперлиги с восемью голами.

Статистика для ставок

в четырех последних матчах «Шанхай Шеньхуа» не выиграл

в четырех из пяти последних матчей «Ухань Три Таунс» забивали больше 3,5 голов

в трех из четырех последних матчей «Ухань Три Таунс» забивали обе команды при тотал больше 3,5 голов.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Шанхай Шеньхуа» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.55. Ничья — в 4.50, выигрыш «Ухань Три Таунс» — в 5.10.

ТБ 2,5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2,5 — 2.30 и 1.55.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше 3,5 голов. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

При этом в трех из четырех последних матчей гостей был реализован такой же сценарий.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 3,5 голов, ведь так было в трех из четырех последних матчей «Ухань Три Таунс».

