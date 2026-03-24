Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн поделился своими эмоциями после перехода в «Орландо Сити» в американскую МЛС.

«Я очень рад начать новый этап своей карьеры в "Орландо Сити". Жду с нетерпением возможности сделать Орландо моим новым домом, познакомиться с болельщиками и почувствовать атмосферу стадиона. Я готов приложить все усилия, чтобы помочь команде достичь больших успехов», — заявил Гризманн в интервью официальному сайту «Орландо Сити».

Переход был официально анонсирован сегодня, 24 марта. Гризманн присоединится к новому клубу летом 2026 года.