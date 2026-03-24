Центральный защитник «Зенита» и сборной России Игорь Дивеев пропустит ближайшие товарищеские матчи с Никарагуа и Мали.

Игорь Дивеев и Алексей Батраков пропускают занятия. Их нет на сборе. И тот, и другой пропустят предстоящие матчи с Никарагуа и Мали из‑за травм. Степень повреждений неизвестна. Оба будут готовиться и восстанавливаться в расположении своих клубов, — сообщает «Матч ТВ» с тренировки сборной России.

Подопечным Валерия Карпина предстоят встречи с Никарагуа (27 марта) в Краснодаре и с Мали (31 марта) в Санкт‑Петербурге. Ранее стало известно, что сбор покинул Алексей Батраков.