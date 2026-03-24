Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков уезжает из расположения сборной России и не сыграет в товарищеских матчах против Мали и Никарагуа.

Алексей Батраков globallookpress.com

«Наш полузащитник прошёл медицинское обследование в расположении сборной России, где выявилось небольшое повреждение после матча с "Акроном". Вместе с медицинским штабом национальной команды принято решение, что Лёша пропустит сборы и будет восстанавливаться в клубе», — написала пресс‑служба железнодорожников.

В марте команде Валерия Карпина предстоят игры с Никарагуа (27 марта) в Краснодаре и с Мали (31 марта) в Краснодаре.