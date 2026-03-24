Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо подтвердил слухи о том, что армейцы планировали подписать именитого бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо.

Филиппе Коутиньо globallookpress.com

«В том или ином виде фамилия Коутиньо упоминалась в клубе, но не более того. Нужно понимать, что во время трансферного окна очень много фамилий проходят через спортивный департамент, через селекционеров. Понятно, что Коутиньо в свои лучшие годы — это один из ярчайших игроков своего поколения. Но на момент середины февраля ситуация уже была чуть иной — трансферная кампания ЦСКА была завершена на 99 %», — сказал Брейдо «СЭ».

В настоящее время Коутиньо 33 года. Он известен по выступлениям в составе «Ливерпуля» и «Барселоны». Его последним клубом был «Васко да Гама», сейчас он свободный агент.