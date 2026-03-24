Английский «Брайтон» намерен усилить среднюю линию полузащитником «Сан‑Паулу» Дамьяном Бобадильей, информирует Football Insider.

Конкуренцию «чайкам» в борьбе за 24-летнего парагвайца составляет «Селтик», но «Брайтон» намерен перебить их предложение более высокой ценой и предложить за хавбека намного больше.

Бобадилья стал футболистом «Сан‑Паулу» в январе 2024 года и имеет контракт до конца 2027‑го. В этом сезоне он сыграл 17 матчей за свой клуб, забил 2 мяча и отметился одной голевой передачей. Портал Transfermarkt оценивает парагвайца в 5 млн евро.