Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти ответил на вопрос о составе команды на предстоящий ЧМ-2026.

Карло Анчелотти globallookpress.com

«Есть четыре или пять свободных мест, в этом смысле у нас много сомнений. Поэтому я вызвал футболистов, которых не очень хорошо знаю. Мне нужен один защитник, два в полузащите и ещё два в нападении. Конкуренция очень высока. Команде повезло, что игроки очень талантливые.

В бразильском футболе никогда не было недостатка в крайних защитниках, у нас были фантастические игроки, но сейчас наблюдается нехватка на этой позиции. У меня нет проблем с тем, чтобы использовать центрального защитника как крайнего.

Самое важное для команды — это баланс. Если у вас есть вингер, который активно поддерживает атаку, вам не нужен крайний защитник, который так же активно атакует. Милитао очень хорошо сыграл с Сенегалом на этой позиции, Маркиньос тоже это делал. В этом составе хочу проверить Ибаньеса. Мы можем найти игроков, которые помогут команде добиться хорошего баланса на поле», — приводит слова Анчелотти ESPN.

Анчелотти возглавил национальную команду в мае 2025 года, сменив на этом посту Дориваля Жуниора. Он стал первым иностранным специалистом в истории сборной Бразилии.

На ЧМ-2026 бразильцы сыграют на групповом этапе с Марокко (13 июня), Гаити (19 июня) и Шотландией (24 июня).