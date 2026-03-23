Новым главным тренером сборной Франции после чемпионата мира 2026 года станет Зинедин Зидан, сообщает издание Le Parisien.

Как сообщает источник, 53‑летний специалист согласовал условия контракта с Федерацией футбола Франции (FFF) и сменит на этой должности Дидье Дешама, который работает на ней с 2012 года.

При этом Федерация футбола Франции не намерена официально объявлять об этом в ближайшее время, так как хочет обеспечить максимально комфортные условия работы нынешнему тренерскому штабу на мундиале.

Ранее Зидан тренировал «Реал» — в 2016–2018 и 2019–2021 годах.