Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о вылете команды из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо».

«Хотелось попытаться отыграться в противостоянии с "Динамо" в Кубке. Было неприятное поражение в первой игре. Хочется сказать, наверное, что все, что создало "Динамо", все залетело. Конечно, неприятно после таких игр. Хотелось вернуться.

Как минимум позитив тоже нужно находить. Ответный матч с "Динамо" — первая игра "на ноль". Это первая игра практически без моментов у соперника. Понятно, что у "Динамо" были другие задачи. Но мы знаем "Динамо" как довольно атакующую, хорошую команду, которая имеет качественных футболистов впереди, которые должны были создать моменты», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

«Спартак» проиграл «Динамо» с общим счетом 3:5 — 2:5 в гостях и 1:0 дома. «Красно-белые» сыграют в полуфинале Пути регионов с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.