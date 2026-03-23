Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров высказался о вылете команды из Пути РПЛ Кубка России от «Динамо».

globallookpress.com

«Хотелось попытаться отыграться в противостоянии с "Динамо" в Кубке.  Было неприятное поражение в первой игре.  Хочется сказать, наверное, что все, что создало "Динамо", все залетело.  Конечно, неприятно после таких игр.  Хотелось вернуться.

Как минимум позитив тоже нужно находить.  Ответный матч с "Динамо" — первая игра "на ноль".  Это первая игра практически без моментов у соперника.  Понятно, что у "Динамо" были другие задачи.  Но мы знаем "Динамо" как довольно атакующую, хорошую команду, которая имеет качественных футболистов впереди, которые должны были создать моменты», — приводит слова Умярова «Чемпионат».

«Спартак» проиграл «Динамо» с общим счетом 3:5 — 2:5 в гостях и 1:0 дома.  «Красно-белые» сыграют в полуфинале Пути регионов с «Зенитом» в Санкт-Петербурге.