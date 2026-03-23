Атакующий полузащитник самарских «Крыльев Советов» Вадим Раков получил очередную травму на тренировке и пропустит не менее 2–3 месяцев, сообщает Telegram‑канал «Мутко против».

Вадим Раков globallookpress.com

Это означает, что 21‑летний футболист с большой долей вероятности больше не сыграет в текущем сезоне.

Лишь недавно Раков восстановился от предыдущей травмы (перелома плюсневой кости) и вернулся в общую группу, но после жёсткого стыка с партнёром по команде снова отправился в лазарет.

Последний раз он выходил на поле 1 ноября. Раков принадлежит «Локомотиву», но играет на правах аренды в Самаре. Всего на его счету в этом сезоне 11 матчей, 5 голов и 2 ассиста.