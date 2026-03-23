Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии перед товарищескими матчами национальной команды.

Килиан Мбаппе globallookpress.com

«Колено?  С ним всё хорошо.  Я знаю, что было много спекуляций на эту тему, много всего было сказано, но это не соответствует действительности.  Такова жизнь спортсмена и публичного человека.  Многие могут говорить разные вещи, не проверяя их, и это никогда не имеет для этих людей последствий.  Я привык…

Главное, что всё идёт хорошо.  Я восстановился на 100%.  Мне посчастливилось установить правильный диагноз, когда я был в Париже.  Мы вместе смогли найти лучшее решение, чтобы вернуться на лучший уровень, быть в отличной форме в концовке сезона с "Реалом" и на чемпионате мира», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее у форварда было диагностировано растяжение связок левого колена.

Сборная Франции проведет 2 товарищеских матча против сборных Бразилии (26 марта) и Колумбии (29 марта).