Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал о своем состоянии перед товарищескими матчами национальной команды.

«Колено? С ним всё хорошо. Я знаю, что было много спекуляций на эту тему, много всего было сказано, но это не соответствует действительности. Такова жизнь спортсмена и публичного человека. Многие могут говорить разные вещи, не проверяя их, и это никогда не имеет для этих людей последствий. Я привык…

Главное, что всё идёт хорошо. Я восстановился на 100%. Мне посчастливилось установить правильный диагноз, когда я был в Париже. Мы вместе смогли найти лучшее решение, чтобы вернуться на лучший уровень, быть в отличной форме в концовке сезона с "Реалом" и на чемпионате мира», — приводит слова Мбаппе RMC Sport.

Ранее у форварда было диагностировано растяжение связок левого колена.

Сборная Франции проведет 2 товарищеских матча против сборных Бразилии (26 марта) и Колумбии (29 марта).