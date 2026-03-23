Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров рассказал, как идёт процесс восстановления после тяжёлой травмы мексиканского полузащитника команды Луиса Чавеса.

Луис Чавес globallookpress.com

«Луис уже давно тренируется в общей группе, сейчас впервые появился в заявке.  Мы рады и ждём, что скоро выйдет на поле.  Его будущее в "Динамо"?  Пусть играет», — сказал функционер бело‑голубых «Чемпионату».

30‑летний Чавес пополнил ряды «Динамо» летом 2023 года.  Всего он сыграл за команду 59 матчей, забил в них 7 голов и отдал 6 передач.  В августе 2025 года полузащитник порвал крестообразную связку и с тех пор проходит процесс восстановления.