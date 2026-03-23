Экс-форвард «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах команды в борьбе за чемпионство в РПЛ.

«Конечно, "Локомотив" может побороться за чемпионство, но будет тяжело это сделать. Тем более у "Локомотива" есть ещё игра с "Зенитом". Всё возможно. Учитывая, что "Краснодар" и "Зенит" иногда неожиданно проигрывают свои матчи, но и "Локомотив" не всегда выигрывает. А если будут показывать такую игру, как с "Акроном", то "Локомотив" может и догнать лидеров, но сделать это будет очень тяжело», — цитирует Булыкина «Чемпионат».

«Локомотив» с 42 очками занимает 3-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» (49) на 7 баллов.