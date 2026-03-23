Хавбек «Зенита» Вильмар Барриос оценил победу над московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ. Встреча состоялась 22 марта в российской столице.

Сине-бело-голубые выиграли матч со счетом 3:1. Голы забили Джон Джон, Александр Соболев и Максим Глушенков.

«Это была классическая игра с "Динамо", мы очень рады тому, что смогли победить, забрать три очка. Очень довольны результатом, в команде все счастливы сейчас, удалось на победной ноте уйти отдыхать. За это время мы хорошо подготовимся. Голы Александра Соболева? Это хорошо», — цитирует Барриоса ТАСС.

После 22 туров «Зенит» идет на второй строчке в таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет одно очко.