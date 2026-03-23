Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа высоко ценит талант бразильца Винисиуса Жуниора и доволен, что такой мастер есть в составе «сливочных».

«Ещё одна блестящая игра Винисиуса. Очередная демонстрация таланта, храбрости, характера, бесстрашия, умения ошибаться и пробовать снова. Он забил невероятный гол, который в очень сложный момент принёс нам победу. Нам невероятно повезло иметь в составе такого футболиста, учитывая его преданность делу, талант и постоянное стремление вести команду за собой.

Не знаю, находится ли он в лучшем моменте своей карьеры, но он очень близок к этому. "Реал" вырвал мегаматч у "Атлетико"! Камбэк с двумя шедеврами, дублем Винисиуса, голом и красной Вальверде», — сказал главный тренер сайту «Реала».

В 29‑м туре Примеры «королевский клуб» обыграл «Атлетико» со счётом 3:2, а Винисиус стал одним из героев, оформив дубль.