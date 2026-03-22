Наставник «Ювентуса» Лучано Спаллетти оценил игру команды в матче с «Сассуоло» в 30-м туре Серии А. Игра закончилась вничью 1:1.

«Мы пропустили ответный гол, создали довольно много ситуаций, похожих на ту, в которой забил "Сассуоло" — у нас было как минимум 10 таких моментов, но нам не хватало скорости, и мы принимали не самые разумные решения.

С учетом созданных моментов и того, как мы шли вперед до самого конца, думаю, если бы мы выиграли, это было бы заслуженно. Мы очень разочарованы результатом, но все равно должны сохранять улыбку, потому что создали так много моментов, чтобы выиграть. Нужно принять этот результат. Во втором тайме были и хорошие моменты, хотя мы двигали мяч довольно медленно», — цитирует Спаллетти Sky Sport Italia.